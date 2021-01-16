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Эстония планирует продолжить строительство границы с Россией
Фото: riigikogu.ee / сайт Рийгикогу, представительного собрания народа Эстонии

Эстония планирует продолжить строительство границы с Россией

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В Эстонии намерены возобновить строительство границы с Россией. Об этом на совместной пресс-конференции по вопросам формирования нового правительства сообщили председатель Реформистской партии Кая Каллас и вице-председатель Центристской партии Майлис Репс.

По словам Каллас, граница с Россией находится под «большим вопросом», однако Эстония намерена продолжить строительство. К работам планируют привлечь эстонскую оборонную промышленность, добавила Каллас.

Репс, в свою очередь, отметила, что для строительства границы необходимы большие ресурсы.

— При этом мы хотим продолжить реализацию проекта с применением технических и других средств, — сообщила она.

Правительство планирует завершить строительство сухопутной границы с Россией в 2026 году, выделив на работы 130,5 миллиона евро.

Длина границы между Россией и Эстонией составляет 338 километров, однако она не зарегистрирована юридически. Соответствующие договоры были подписаны главами МИД соседних стран в 2014 году. Для ратификации документы должны подписать парламенты обеих государств, уточняет ТАСС.

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