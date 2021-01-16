Более 688 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки во всем мире число новых пациентов с коронавирусом превысило 688 тысяч человек. Всего количество зафиксированных в мире заражений на сегодняшний день составляет 92,5 миллиона человек. Данные были опубликованы Всемирной организацией здравоохранения.

Всего количество выявленных случаев коронавируса в мире составляет 92 506 811 человек. За сутки было выявлено 688 015 пациентов.

Число летальных исходов в мире за сутки возросло на 14 718 тысяч и составило 2 001 773 скончавшихся.

Более 54 процентов новых пациентов с коронавирусом было выявлено в Северной и Южной Америке, где заболел 373 931 человек. На втором месте находится Европа с 219 615 новыми пациентами, на третьем — Юго-Восточная Азия с 30 500 заболевшими COVID-19.

По количеству заражений в мире лидируют США с 23 097 938 пациентами. На втором месте Индия с 10 542 841 заболевшим, на третьем — Бразилия с 8 324 294 заболевшими. Россия по заболеваемости находится на четвертом месте, в стране зафиксировано 3 544 623 заражения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения учитывает в своей статистике только официальные данные, которые предоставляют государства, сообщает ТАСС.

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