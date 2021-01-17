Врач рассказал, как восстановить кожу после новогодних праздников

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Врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский рассказал, как бороться с проблемами кожи, которые появляются у многих людей в период длинных праздничных выходных.

Специалист отметил, что злоупотребление неполезной едой и декоративной косметикой часто приводят к различным высыпаниям на лице, акне и прыщам.

Чтобы справиться с такими проблемами, следует один-два месяца воздерживаться от вредной пищи, а также отказаться от использования декоративной косметики, пока высыпания полностью не исчезнут.

Едемский также советует подобрать специальные средства для ухода за кожей — с азелаиновой кислотой или адапаленом.

Что касается чистки кожи лица, они возможны лишь при отсутствии воспалений, иначе подобная процедура лишь усугубит состояние кожи, рассказал врач в интервью радио Sputnik.

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