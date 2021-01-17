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Экономист назвал продукты, которые могут подешеветь в январе
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Экономист назвал продукты, которые могут подешеветь в январе

Татьяна Плотникова

Товары

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, на какие продукты питания могут снизиться цены в течение января.

По мнению эксперта, россияне могут ожидать удешевления только товаров «праздничного ассортимента» — продуктов, которые традиционно покупают для новогоднего стола. Если они не были своевременно распроданы, магазины предложат на них скидки, чтобы сбыть такие товары до истечения срока годности.

В частности, следует ждать скидок на икру и шампанское, полагает Холод.

Экономист также рекомендует следить за акциями и распродажами в магазинах, поскольку ретейлеры будут стремиться получить прибыль не за счет высокой цены, а за счет объема продаж.

— Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товаров, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли. Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства, — объяснил Холод в интервью радио Sputnik.

Ранее аналитики объяснили увеличение трат россиян в первую неделю наступившего года.

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