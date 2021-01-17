Онлайн-уроки по инженерным специальностям проведут в столичном технопарке РГСУ

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Москве в детском технопарке РГСУ для школьников 7–11-х классов проведут онлайн-курсы по инженерным направлениям. Занятия будут проходить с 18 по 23 января с 13:00 до 17:00.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, школьники смогут бесплатно пройти курсы по робототехнике, виртуальной и дополненной реальности, 3D-технологиям, мультимедиа и другим направлениям.

— Многие занятия будут носить практический характер: слушатели прямо во время вебинаров используют полученные теоретические знания, — рассказал глава департамента.

Так, на курсе по инженерному дизайну CAD учеников познакомят с системами автоматизированного проектирования, а также с их применением в промышленном дизайне. Участников ждут и занятия по прототипированию (3D-печати), реверсивному инжинирингу, виртуальной и дополненной реальности, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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