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Невролог рассказала о малоизученных осложнениях от коронавируса
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Невролог рассказала о малоизученных осложнениях от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Невролог высшей категории и кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова рассказала о том, какие неврологические осложнения могут появиться у переболевших COVID-19.

По ее словам, эти последствия пока мало изучены, они могут появиться в острый период инфицирования, но бывают и отсроченными: проявляются после выздоровления.

— Сегодня никто не знает, станет ли также в будущем перенесенный коронавирус толчком к развитию тяжелых заболеваний головного мозга. Будем надеяться на лучшее, — сказала врач.

Она отметила, что после коронавируса у пациента возникают проблемы с центральной нервной системой. У него может ухудшиться сон, также может произойти поражение мышц.

Неонила Фомина-Чертоусова добавила, что при инфицировании коронавирусом на шесть процентов повышается риск получить инсульт. Помимо этого, после COVID-19 у человека могут возникнуть хронические сосудистые нарушения, сопровождающиеся сонливостью, апатией, судорогами или утратой сознания. У людей старшего поколения после перенесенной инфекции могут обостриться болезни Альцгеймера или Паркинсона.

Врач порекомендовала следовать советам по основному диагнозу, если все-таки человек с неврологическими заболеваниями заразился коронавирусной инфекцией, сообщает «Российская газета».

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