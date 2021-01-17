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«Сами придумали — сами сыграли»: Галкин показал комическую сценку от Гарри и Лизы
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Сами придумали — сами сыграли»: Галкин показал комическую сценку от Гарри и Лизы

Виктория Родимкина

Звезды

Юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео, на котором его дети — семилетние двойняшки Лиза и Гарри — разыгрывают сценку.

Ребята разыграли мини-спектакль на лестнице. Гарри, спустившись по ступеням, не может открыть дверцу и собирается через нее перелезть. Тогда на переднем плане появляется его сестра, которая легко открывает калитку и под торжественную музыку проходит через нее.

— Режиссура и драматургия — Гарри и Елизавета. Сами придумали — сами сыграли, — подписал видео Максим Галкин.

Как объяснил юморист в комментариях, эти дверцы были сделаны, еще когда дети были совсем маленькие.

Подписчики Максима Галкина оценили игру маленьких актеров — «Прям как в жизни: мужчина во всем прежде всего пробует применить силу, а женщина — смекалку»; «Лиза — сама элегантность»; «Молодцы! Уже вовсю этюды показывают»; «Пупсы — артисты! Впрочем, чего удивляться — есть в кого!».

Ранее Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его дети Гарри и Лиза колядуют в рождественский сочельник. Семилетние ребята с мешочками в руках выразительно рассказывают стихи, которые посвящены Рождеству.

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семьяМаксим Галкиндети Пугачевой и Галкина
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