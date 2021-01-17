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СК проводит проверку по факту обнаружения тела семилетнего мальчика с признаками удушения
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

СК проводит проверку по факту обнаружения тела семилетнего мальчика с признаками удушения

Никита Абрамов

Происшествия

На детской площадке поселка Останкино Дмитровского городского округа 15 января обнаружили тело семилетнего мальчика с признаками удушения. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

— В ходе проверки установлено, что мальчик катался на винтовой горке, привязав шарф двумя концами к верхней горизонтальной перекладине, образовав петлю, — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, произошло случайное удушение петлей. Был проведен опрос четырех несовершеннолетних, которые оказались свидетелями произошедшего, и местных жителей, пытавшихся оказать помощь ребенку до прибытия медиков.

Ранее сообщалось о гибели семилетнего мальчика во время катания с горки.

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погиб ребенокСледственный комитет РФ по Московской области
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