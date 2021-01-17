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Семилетний мальчик погиб при катании с горки в Подмосковье
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Семилетний мальчик погиб при катании с горки в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

Прокуратура Московской области проведет проверку после гибели семилетнего мальчика в Дмитровском городском округе. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 17 января.

Уточняется, что трагедия произошла 15 января. Ребенок погиб, зацепившись шарфом при катании с горки на детской площадке. Это произошло в поселке совхоза «Останкино».

Прокуратура установит обстоятельства случившегося, даст оценку действий родителей.

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