Семилетний мальчик погиб при катании с горки в Подмосковье

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Прокуратура Московской области проведет проверку после гибели семилетнего мальчика в Дмитровском городском округе. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 17 января.

Уточняется, что трагедия произошла 15 января. Ребенок погиб, зацепившись шарфом при катании с горки на детской площадке. Это произошло в поселке совхоза «Останкино».

Прокуратура установит обстоятельства случившегося, даст оценку действий родителей.

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