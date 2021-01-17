Больше 600 человек с коронавирусом проходят лечение в Филатовской больнице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Вороновское, квартал № 10, 1к6Б Карта всех событий

В Московской Филатовской больнице лечатся 1266 пациентов, из которых 644 с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

— Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 644. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 34, — написал Вечорко в своем Facebook.

В то же время в инфекционной клинической больнице № 2 проходят лечение 395 пациентов с подтвержденным коронавирусом, написала в своем Facebook главврач больницы Светлана Краснова.

Также в московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» лечатся 376 пациентов.

— В Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на 17 января состоят на лечении 376 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония — 373, подтвержденных с COVID — 376, с кислородной поддержкой — 315, на ИВЛ — шесть, — рассказал главврач центра Сергей Переходов в своем Facebook.

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