Спасатели достали из Москвы-реки тонущего человека

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Андреевский мост Карта всех событий

Спасатели возле Андреевского моста на Пушкинской набережной достали упавшего в Москву-реку человека. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС РФ по столице.

Ранее СМИ сообщали о тонущем в Москве-реке человеке. Как сообщили очевидцы инцидента, на льду находилось два человека, один из которых провалился в воду.

Спасатели МЧС достали пострадавшего из воды и оказали ему медицинскую помощь.

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