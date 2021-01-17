Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Протечка воды произошла в аэропорту Шереметьево
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Протечка воды произошла в аэропорту Шереметьево

Рафаэль Залян

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту «Шереметьево» произошел потоп. Об этом в воскресенье, 17 января, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Роман Генис.

— Сегодня в аэропорту «Шереметьево» в 16:48 минут произошла протечка воды. Инженерно-технические службы аэропорта оперативно перекрыли воду и локализовали последствия инцидента. Аэропорт продолжает свою работу в штатном режиме, — прокомментировал Генис.

Происшествие случилось в районе телетрапа № 128 терминала «В».

Читайте также: СМИ: Приземлившийся в Шереметьеве самолет из Антальи повредил стойку шасси

аэропортнебольшой потопШереметьево
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте