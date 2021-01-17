Протечка воды произошла в аэропорту Шереметьево

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Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту «Шереметьево» произошел потоп. Об этом в воскресенье, 17 января, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Роман Генис.

— Сегодня в аэропорту «Шереметьево» в 16:48 минут произошла протечка воды. Инженерно-технические службы аэропорта оперативно перекрыли воду и локализовали последствия инцидента. Аэропорт продолжает свою работу в штатном режиме, — прокомментировал Генис.

Происшествие случилось в районе телетрапа № 128 терминала «В».

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