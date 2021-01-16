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СМИ: Приземлившийся в «Шереметьево» самолет из Антальи повредил стойку шасси
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

СМИ: Приземлившийся в «Шереметьево» самолет из Антальи повредил стойку шасси

Никита Абрамов

Происшествия

Приземлившийся в аэропорту «Шереметьево» самолет, следовавший из турецкой Анталья, повредил стойку шасси. Об этом в субботу, 16 января, сообщило Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

— Боинг-738 «Анталья - Москва», благополучно приземлившийся в аэропорту «Шереметьево», был отбуксирован из-за неисправности передней стойки шасси, — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что на борту самолета находились 186 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

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