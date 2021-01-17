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Синоптик предупредил о «нервной погоде» в европейской части России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Синоптик предупредил о «нервной погоде» в европейской части России

Юлия Курганова

Общество

В европейской части России ожидается «нервная погода», сильнейшие морозы в начале недели резко сменятся оттепелью в пятницу. Диапазон температуры будет больше 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Неделя на европейской территории будет, основываясь на терминологии Обухова (советский геофизик, академик — прим. «ВМ»), нервной. Это будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели, — рассказал он.

Синоптик добавил, что в первой половине недели жителей европейской части России ожидают аномальные холода до 30 и более градусов мороза, а уже в пятницу, 22 января, наступит оттепель. Температура поднимется до плюс четырех градусов.

Днем в четверг, 21 января, температура начнет очень быстро ползти вверх. По предварительным расчетам, в субботу, 23 января, уже и ночные температуры будут около ноля градусов, передает ТАСС.

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холодсиноптикРоман Вильфанд
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