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Музей Победы предложил присоединиться к акции #Музейноеселфи в онлайн-формате
Чтобы стать участником акции, нужно скачать заставки на телевизор, компьютер или планшет и сделать селфи около любимой локации / Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы предложил присоединиться к акции #Музейноеселфи в онлайн-формате

Юлия Курганова

Город

Музей Победы пригласил провести день музейного селфи в онлайн-формате. Традиционная акция #MuseumSelfie будет проходить во всем мире 20 января. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

На сайте музея выложат набор фонов с видами диорам, залов и экспозиций. Чтобы стать участником акции, необходимо скачать заставки на телевизор, компьютер или планшет и сделать селфи около понравившейся локации. Селфи нужно опубликовать в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook или Одноклассники, отметив фото хештегами #MuseumSelfie #МузейноеСелфи #МузейПобеды2021. Авторы снимков, которые наберут самое большое количество лайков, получат приз от Музея Победы — билеты на zoom-экскурсию.

Музей Победы предложил присоединиться к акции #Музейноеселфи в онлайн-форматеФото: пресс-служба музея Победы

— Музей Победы традиционно принимал участие в международной акции #Музейноеселфи. К сожалению, сейчас музей закрыт для посетителей, но мы стараемся не терять связь с нашей аудиторией — проводим виртуальные экскурсии, мастер-классы, выставки. Вот и любимую нами акцию мы тоже решили провести в цифровом формате. Мы ждем креативных и ярких снимков, — сказал директор музея Победы Александр Школьник.

Он отметил, что если с установкой фонов возникнут проблемы, то можно просто разместить в соцсетях свои любимые фото из музея. Главное — не забыть поставить хештеги, и тогда снимки будут участвовать в акции.

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