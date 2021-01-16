Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Музей Победы провел первый в 2021 году всероссийский урок мужества
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы провел первый в 2021 году всероссийский урок мужества

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы в Москве провел первый в 2021 году онлайн-урок мужества. Героем виртуальной встречи стал помощник депутата Государственной думы, член правления Колпинского отделения организации «Дети войны» Егор Михайлов.

— Сегодня самым молодым из тех, кого мы называем «дети войны», — 76 лет. Это почтенный возраст. В годы Великой Отечественной многие из них наравне со взрослыми участвовали в боевых действиях на фронте и в тылу, работали на предприятиях. Кроме того, на их плечи легло и послевоенное восстановление страны, — рассказал участникам онлайн-урока Егор Михайлов.

Музей Победы провел первый в 2021 году всероссийский урок мужестваФото: Пресс-служба Музея Победы

На виртуальном уроке он рассказал о сложившихся судьбах поколения детей войны и об их участии в общественной жизни. Также Михайлов поделился с детьми планами регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» на 2021 год.

Онлайн-урок организован Детским центром Музея Победы совместно с Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации «Дети войны».

Просмотреть встречу могут все желающие. Для этого нужно зайти в официальную группу детского центра Музея Победы в соцсети «ВКонтакте», после чего найти запись с эфиром.

Читайте также: Музей Победы провел в прошедшем году 70 онлайн-уроков мужества

урок мужествамузей Победыонлайн-трансляция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте