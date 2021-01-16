Музей Победы провел первый в 2021 году всероссийский урок мужества

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы в Москве провел первый в 2021 году онлайн-урок мужества. Героем виртуальной встречи стал помощник депутата Государственной думы, член правления Колпинского отделения организации «Дети войны» Егор Михайлов.

— Сегодня самым молодым из тех, кого мы называем «дети войны», — 76 лет. Это почтенный возраст. В годы Великой Отечественной многие из них наравне со взрослыми участвовали в боевых действиях на фронте и в тылу, работали на предприятиях. Кроме того, на их плечи легло и послевоенное восстановление страны, — рассказал участникам онлайн-урока Егор Михайлов.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

На виртуальном уроке он рассказал о сложившихся судьбах поколения детей войны и об их участии в общественной жизни. Также Михайлов поделился с детьми планами регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» на 2021 год.

Онлайн-урок организован Детским центром Музея Победы совместно с Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации «Дети войны».

Просмотреть встречу могут все желающие. Для этого нужно зайти в официальную группу детского центра Музея Победы в соцсети «ВКонтакте», после чего найти запись с эфиром.

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