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Пушков предположил, что Байден будет использовать Украину для борьбы с Россией
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Пушков предположил, что Байден будет использовать Украину для борьбы с Россией

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Сенатор Алексей Пушков предположил, что избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден будет задействовать Украину для борьбы с Россией. Об этом сенатор заявил в интервью изданию «Украина.ру».

По его мнению, Америка не будет дистанцироваться от Украины, которая может стать «одним из основных направлений антироссийской деятельности администрации нового президента».

— Скорее он, напротив, задействует Украину как один из козырей Соединенных Штатов против России. В частности, будет активизировано военное взаимодействие между США и Украиной, то есть будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил, — предположил Алексей Пушков.

Он также отметил, что администрация Байдена, вероятно, будет планировать американскую базу на территории Украины. Сенатор напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, который говорил о строительстве двух военных баз на Черном и Азовском море.

Алексей Пушков также подчеркнул, что у Киева, очевидно, нет средств для строительства этих баз, а значит, это будет финансироваться из-за рубежа. И Америка — явный кандидат на эту роль, добавил сенатор.

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