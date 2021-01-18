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Врач рассказала, кому противопоказан имбирь
Фото: pixabay.com/ru

Врач рассказала, кому противопоказан имбирь

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-терапевт и диетолог Мария Черняева рассказала, что у обладающего множеством полезных свойств растения имбирь существует и ряд противопоказаний.

Так, имбирь обладает кроворазжижающим свойством и может усиливать действие препаратов аналогичного действия. По словам врача, растение может негативно отразиться на здоровье при заболеваниях желчного пузыря из-за того, что увеличивает желчеотток.

— При обострении каких-то воспалительных изменений слизистой желудка тоже лучше не злоупотреблять этим продуктом, — заметила Черняева.

Врач напомнил и о целебных качествах имбиря. Он является мощным антиоксидантом, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет, а также обладает противовоспалительными свойствами.

Она обратила внимание на универсальность продукта. По ее словам, в сухом виде он дольше всего сохраняет свойства. Также полезно использовать свежий корень имбиря. Перетертый корень можно смешать с медом и добавлять в чай или другие напитки.

Актуальный для восточной кухни маринованный имбирь употребляют для смены вкусовых ощущений. Помимо этого, он служит антибактериальным и противопаразитарным средством.

Полезные свойства имбиря сохраняются даже при изготовлении из него конфет и цукатов, пояснила врач радио Sputnik. Она порекомендовала употреблять не более 80–100 граммов продукта за один прием.

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Советы врачасоветы диетологаимбирь
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