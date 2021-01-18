Стало известно о состоянии найденной в канализационном люке девочки на Сахалине

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Состояние пятилетней девочки из Южно-Сахалинска, которая была найдена в канализационном люке, врачи оценили как удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в понедельник, 18 января.

Глава управления по делам ГО и ЧС горадминистрации Александра Поликарпова уточнила, что с ребенком ничего серьезного не произошло, она находится в больнице на обследовании, сообщает РИА Новости.

— У нее только ушибы, то есть ни переломов, ничего нет, — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске 17 января пропала пятилетняя девочка. Она ушла гулять и не вернулась. Ребенка искали полиция и волонтеры. В ночь на 18 января девочку нашли живой в канализационном люке.

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