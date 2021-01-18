Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россиян будут уведомлять о результатах тестов на коронавирус через госуслуги
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Россиян будут уведомлять о результатах тестов на коронавирус через госуслуги

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля проработать возможность получать уведомления о результатах тестов на коронавирус через госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 18 января.

— ...Проработать вопросы использования портала государственных услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, — уточняется в сообщении.

Помимо этого, сайт госуслуг предлагается использовать для записи граждан на вакцинацию от коронавируса.

В пресс-службе отметили, что кабмин должен представить доклад до 1 февраля 2021 года. Далее отчеты следует предоставлять один раз в полгода.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России

госуслугиВладимир Путинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте