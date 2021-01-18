Россиян будут уведомлять о результатах тестов на коронавирус через госуслуги

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля проработать возможность получать уведомления о результатах тестов на коронавирус через госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 18 января.

— ...Проработать вопросы использования портала государственных услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, — уточняется в сообщении.

Помимо этого, сайт госуслуг предлагается использовать для записи граждан на вакцинацию от коронавируса.

В пресс-службе отметили, что кабмин должен представить доклад до 1 февраля 2021 года. Далее отчеты следует предоставлять один раз в полгода.

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