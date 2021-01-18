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Коронавирус выявили у 22 857 человек за сутки в России
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Коронавирус выявили у 22 857 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

На территории России за минувшие сутки выявили 22 857 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в понедельник, 18 января.

Случаи инфекции за сутки зафиксированы в 85 регионах России. Из них 11 процентов не имели клинических проявлений болезни.

Коронавирус выявили у 22 857 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев инфекции было выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

За минувшие 24 часа скончался 471 человек, вылечились 18 333 человека.

Коронавирус выявили у 22 857 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Всего за период пандемии в РФ выявлено 3 591 066 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 66 037 летальных исходов, вылечились от нового типа коронавирусной инфекции 2 978 764 пациента.

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