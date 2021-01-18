В Москве за сутки выявили 3679 новых случаев коронавируса

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в Москве выявлено 3679 новых случаев COVID-19. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В Telegram-канале оперштаба уточнили, что число выявленных случаев COVID-19 в Москве увеличилось до 895 327.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По последним данным, в городе вылечились 743 349 пациентов, скончался от инфекции 12 541 человек.

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