Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Москве за сутки выявили 3679 новых случаев коронавируса
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В Москве за сутки выявили 3679 новых случаев коронавируса

Ксения Монахова

Здоровье

За минувшие сутки в Москве выявлено 3679 новых случаев COVID-19. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В Telegram-канале оперштаба уточнили, что число выявленных случаев COVID-19 в Москве увеличилось до 895 327.

В Москве за сутки выявили 3679 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

По последним данным, в городе вылечились 743 349 пациентов, скончался от инфекции 12 541 человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Коронавирус выявили у 22 857 человек за сутки в России

пандемияздоровьекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Все мнения
О проекте