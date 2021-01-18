Доктор Мясников перечислил главные причины возникновения рака

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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные причины возникновения онкологии. По его словам, первой причиной заболевания раком являются канцерогены.

— Практически любой продукт может стать канцерогеном — это и еда, и строительные материалы. Есть вещи, доказано провоцирующие рак. Это асбест. В строительстве он применялся до второй половины XX века. Он провоцирует рак легких, — пояснил медик.

Кроме того, провоцировать онкологию могут разновидности лаков и вещи из свинца. В уже построенном доме эта проблема не так распространена, а вот у строителей работа с этими материалами может вызвать рак.

— Мы знаем канцерогены в питании. Это жареное, копченое и соленое. Они могут вызвать рак желудка. Внедрение холодильников совпало со снижением кривой рака желудка. Но подскочил рак легких. Самый главный канцероген — сигареты. Сорок процентов раковых больных курили или были пассивными курильщиками, — отметил Мясников.

Никотин не вызывает рак, но люди вдыхают 700 наименований канцерогенов с табачным дымом.

17 процентов онкологических случаев вызывают инфекции, гепатит В и С, папилломы. Мощным фактором развития рака является малоподвижный образ жизни. Это фиксируется у десяти процентов заболевших. Еще пять процентов всех случаев онкологии провоцирует алкоголь, чаще всего это рак груди у женщин.

Врач призвал правильно и умеренно питаться, отказаться от вредных привычек, делать прививки от вирусов и заниматься спортом. Это поможет снизить опасность онкологии.

Видео опубликовано на YouTube.

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