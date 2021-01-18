Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Доктор Мясников перечислил главные причины возникновения рака
Фото: youtube.com / Россия 1

Доктор Мясников перечислил главные причины возникновения рака

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные причины возникновения онкологии. По его словам, первой причиной заболевания раком являются канцерогены.

— Практически любой продукт может стать канцерогеном — это и еда, и строительные материалы. Есть вещи, доказано провоцирующие рак. Это асбест. В строительстве он применялся до второй половины XX века. Он провоцирует рак легких, — пояснил медик.

Кроме того, провоцировать онкологию могут разновидности лаков и вещи из свинца. В уже построенном доме эта проблема не так распространена, а вот у строителей работа с этими материалами может вызвать рак.

— Мы знаем канцерогены в питании. Это жареное, копченое и соленое. Они могут вызвать рак желудка. Внедрение холодильников совпало со снижением кривой рака желудка. Но подскочил рак легких. Самый главный канцероген — сигареты. Сорок процентов раковых больных курили или были пассивными курильщиками, — отметил Мясников.

Никотин не вызывает рак, но люди вдыхают 700 наименований канцерогенов с табачным дымом.

17 процентов онкологических случаев вызывают инфекции, гепатит В и С, папилломы. Мощным фактором развития рака является малоподвижный образ жизни. Это фиксируется у десяти процентов заболевших. Еще пять процентов всех случаев онкологии провоцирует алкоголь, чаще всего это рак груди у женщин.

Врач призвал правильно и умеренно питаться, отказаться от вредных привычек, делать прививки от вирусов и заниматься спортом. Это поможет снизить опасность онкологии.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Перестройка организма: можно ли заразиться раком или ожирением

онкологияракврач Александр Мясников
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц.... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Все мнения
О проекте