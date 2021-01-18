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Шесть человек спаслись после схода лавины на Домбае
Фото: МЧС

Шесть человек спаслись после схода лавины на Домбае

Кирилл Николаев

Происшествия

Шесть человек спаслись после схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил РИА Новости участник спасательной операции в понедельник, 18 января.

Отмечается, что поиски еще одного человека продолжаются.

Прокуратура в Карачаево-Черкесии оценит действия уполномоченных органов после схода лавины на Домбае. На место происшествия направились прокурор города Карачаевска, его заместитель и сотрудники правоохранительных служб.

Ранее стало известно, что на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Лавина могла накрыть до 12 человек.

Читайте также: МЧС увеличит группировку спасателей на месте схода лавины на Домбае

Карачаево-Черкесияспасателисход лавины
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