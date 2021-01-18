Производитель «Спутника V» в Казахстане получил от РФ устное подтверждение качества

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Карагандинский фармкомплекс (КФК) получил устный ответ от российского Центра Гамалеи о соответствии произведенной комплексом российской вакцины «Спутник V» установленным требованиям. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил заместитель генерального директора по производству КФК Владимир Фольмер.

По его словам, КФК ждет официального документа от российской стороны. После его получения фармкомплекс сможет регистрировать данный препарат, произведенный в Казахстане.

— То есть мы будем получать регистрационное удостоверение, — цитирует Фольмера Sputnik Казахстан.

Ранее стало известно, что выпуск российской вакцины «Спутник V» в Белоруссии планируют начать в первом квартале 2021 года.

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