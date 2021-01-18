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Археологи нашли погребальный храм супруги фараона в Египте
Фото: https://pixabay.com

Археологи нашли погребальный храм супруги фараона в Египте

Анастасия Волоснова

Наука

Археологи из Египта нашли погребальный храм супруги фараона. По их мнению, захоронению около трех с половиной тысяч лет.

Открытие было сделано в древнем некрополе Саккара в Египте. В обнаруженном погребальном храме жены фараона ученые зафиксировали несколько десятков древних артефактов.

В месте захоронения археологи смогли найти более пятидесяти деревянных саркофагов, мумии, статуэтки богов, а также папирусы, посуду и древние настольные игры.

Министерство туризма Египта надеется, что открытие привлечет внимание иностранных туристов. Однако большой поток иностранцев ожидают лишь после окончания пандемии коронавируса, уточняет 5-tv.ru.

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