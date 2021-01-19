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Ученые определили признак скорой смерти у пациентов с COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ученые определили признак скорой смерти у пациентов с COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе научились определять, у каких пациентов с коронавирусом высокий риск развития осложнений и летального исхода.

В исследовании участвовали 97 пациентов с COVID-19, у них взяли плазму крови для выявления свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК). Она служит индикатором гибели клеток, которая вызвана вирусной инфекцией и тяжелой реакцией иммунной системы. Выяснилось, что уровень мтДНК резко увеличивается во время сепсиса, геморрагическом шоке и ишемии.

Ученые установили, что уровень мтДНК был высок у пациентов, которых впоследствии поместили в отделение интенсивной терапии, а также они имели высокий риск скорой смерти.

Исследователи отметили, что данная связь не зависит от возраста, пола пациента или хронических заболеваний. В среднем, уровень мтДНК был в 10 раз выше у тех, у кого развилась тяжелая дисфункция легких или кто скончался от осложнений. Рост количества мтДНК увеличивало риск интубации в шесть раз, интенсивной терапии — в три раза и смерти — в два раза.

Специалисты подчеркнули, что тест на мтДНК лучше предсказывал состояние пациентов, чем анализы на другие маркеры. Они добавили, что данный тест не требует сложного и дорогого оборудования и может проводиться так же легко и быстро, как и ПЦР-анализ, сообщается в журнале JCI Insight.

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