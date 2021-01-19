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Москвичка заявила в полицию о хищении межкомнатной двери
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Москвичка заявила в полицию о хищении межкомнатной двери

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Садовническая улица Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о хищении из квартиры в центре Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 17 января, в полицию с заявлением обратилась 58-летняя женщина, которая проживает в квартире на улице Садовническая. Она попросила принять меры к бывшим собственникам жилища, мужчинам 1961 и 1964 годов рождения. По словам москвички, с 8 декабря 2020 года по 16 января 2021 года они переезжали и похитили имущество, которое принадлежало ей, а именно межкомнатную деревянную дверь.

В полиции приняли заявление и проводят проверку. Причиненный материальный ущерб уточняется, сообщает агентство «Москва».

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