Биолог заявила, что «британский» штамм COVID-19 может стать основным в России

Фото: ltn.com.tw

«Британский» штамм коронавируса к марту может стать самым распространенным в России. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

— «Британский» штамм COVID-19 на 56 процентов более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с «британским» штаммом. Американский центр по контролю и профилактике заболеваний дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать, — заявила она.

Ученый отметила, что в случае с «британским» штаммом те контакты, которые ранее были условно безопасными, теперь смогут привести к заражению. Новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей.

Баранова выразила надежду, что вакцинация населения сможет остановить процесс быстрого заражения все большего количества людей.

Она пояснила, что несмотря на то, что в России подтвержден только один случай «британского» штамма у пациента, который находится в изоляции, вряд ли в стране на самом деле только один зараженный, передает РИА Новости.

Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного. «Британский» штамм коронавируса обнаружили уже в 25 странах Европы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор: Тест на «британский» штамм COVID-19 может выявить вирус за 1,5 часа