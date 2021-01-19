Пенсионерка из дома-интерната в Комсомольске-на-Амуре умерла от ожогов

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Прокуратура проверяет дом-интернат для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре после смерти одной из подопечных, которую госпитализировали с сильными ожогами, полученными при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Хабаровского края во вторник, 19 января.

Из КГБУ «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов» в больницу доставили 76-летняя женщина с ожогами 90 процентов тела, врачи не смогли спасли ее.

Уточняется, что причиной возгорания явилась неисправность нагревательного матраса, который использовала пенсионерка.

Сотрудники прокуратуры оценят работу руководства дома-интерната, в том числе соблюдения требований пожарной безопасности, передает ТАСС.

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