Эпидемиолог сообщила, что заболеваемость COVID-19 к лету может достигнуть минимума

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Показатели заболеваемости COVID-19 в РФ к лету, предположительно, достигнут прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, есть вероятность, что после зимнего спада заболеваемость весной может снова немного вырасти, что характерно для сезонных инфекций. При этом, уточнила специалист, рост заболеваемости вряд ли достигнет осеннего пика.

— Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня, — цитирует Наталью Пшеничную РИА Новости.

Она уточнила, что в стране наметилась тенденция к стабилизации ситуации с пандемией. Скорее всего, уже был пройден пик заболеваемости, добавила эпидемиолог.

Наталья Пшеничная напомнила о том, что на эпидемический процесс влияют самые разные факторы — погода, соблюдение мер, введенных для борьбы с инфекцией, социальная активность.

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