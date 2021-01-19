Столичных водителей предупредили о затруднении движения из-за дорожных работ

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Россия, Москва, Северянинский путепровод Карта всех событий

Движение в Москве утром во вторник, 19 января, затруднено из-за локальных ДТП и дорожных работ. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что движение затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах. В обычном ритме едут машины на Кутузовском и Ленинском проспекте, а также на Староможайском шоссе.

Кроме того, плотное движение наблюдается на Ярославском шоссе — на участке от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода, а также на шоссе Энтузиастов — от Плеханова до Авиамоторной.

Также уточняется, что на пересечении с Тимуровской улицей из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля перекрыты две полосы. В связи с этим для проезда свободен только крайний правый ряд.

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