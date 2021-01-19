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Около 43 тысяч новых пользователей присоединились к порталу поставщиков в 2020 году. За это время сайт сильно поменялся — появились новые сервисы, автоматизированы процессы, а также организована круглосуточная поддержка пользователей. Благодаря нововведениям прирост новичков превысил 20 процентов.

По словам заместителя Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, среди новых поставщиков 70 процентов — юридические лица. В свою очередь 30 процентов — индивидуальные предприниматели, физлица и самозанятые.

— Кроме того, в каталоге стандартных товарных единиц прибавилось более 670 тысяч новых позиций, и это абсолютный рекорд за все годы работы портала. Благодаря этому росту существенно увеличился и объем совершенных сделок. По итогам 2020 года предприниматели заключили контрактов общим объемом 61,1 миллиарда рублей, что на 35 процентов больше, чем за 2019 год, — рассказал заммэра.

Отмечается, что за 2020 год на портале обновили личный кабинет, добавили календарь задач и различные фильтры. Также появилось автоматическое напоминание и массовое подписание итоговых оферт в рамках одного окна.

Важной новинкой стал и электронный документооборот. Данный сервис пока работает в пилотном режиме, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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