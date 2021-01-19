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Власти Москвы сообщили, что мужчины активнее сдают плазму для пациентов с COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Москвы сообщили, что мужчины активнее сдают плазму для пациентов с COVID-19

Виктория Родимкина

Город

В Москве мужчины чаще становятся донорами плазмы для пациентов с коронавирусом, чем женщины. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы во вторник, 19 января.

По данным пресс-службы, всего в столице донорами плазмы уже стали свыше 10,5 тысяч человек.

— По итогам 9 месяцев заготовки плазмы от доноров-реконвалесцентов количество доноров-мужчин составило 53 процента, — говорится в сообщении.

Плазму крови с антителами к коронавирусу начали использовать для лечения пациентов в начале апреля 2020 года. Такой метод применяют для лечения людей со средним и тяжелым течением заболевания, передает РИА Новости.

Доноры плазмы крови в столице получают вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, также они получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей.

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