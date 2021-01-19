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Мощность лабораторий резервного госпиталя в Сокольниках увеличилась в 10 раз
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Мощность лабораторий резервного госпиталя в Сокольниках увеличилась в 10 раз

Ксения Монахова

Город

В новых корпусах резервного госпиталя в Сокольниках начала работать резервная лаборатория. Специалистам удалось увеличить ее мощность в 10 раз.

Главврач Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева Александр Митичкин пояснил, что благодаря этому есть возможность в кратчайшие сроки собрать необходимые анализы и оперативно оказать помощь заболевшим коронавирусом.

В автоматизированной лаборатории можно проводить полную диагностику, в том числе делать общий анализ крови, биохимию и коагулограмму.

— В нашем резервном госпитале функционирует современная автоматизированная лаборатория, позволяющая выполнять в сутки более 50 тысяч исследований. Время выполнения одной пробы на автоматизированных биохимических, гематологических и коагулологических анализаторах составляет не более одной–трех минут, — отметила заведующая центром лабораторной диагностики резервного госпиталя в Сокольниках Алина Мелкумян.

Кроме того, в лаборатории можно устанавливать маркеры сердечно-легочной недостаточности. Благодаря новому оборудованию эксперты также могут ежедневно оценивать состояние пациентов.

В новых корпусах в резервном госпитале в Сокольниках установлено современное оборудование — три УЗИ-аппарата, мобильный рентген-аппарат, а также 18 аппаратов ИВЛ и передвижные компьютерные томографы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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