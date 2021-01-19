Около пяти тысяч деревьев и кустарников планируют высадить в столичной Некрасовке

Фото: Комплекс городского хозяйства

В столичном районе Некрасовка планируют дополнительно высадить 221 дерево и 4710 кустарников. Отмечается, что местные жители попросили о дополнительном озеленении территории.

Места высадки деревьев и кустарников были выбраны совместно с представителями каждого жилого квартала. После этого выбранные зоны согласовывались с проектной организацией.

— Подземные коммуникации, которые проходят близко к поверхности, не всегда позволяют высадить деревья на выбранных местах. В некоторых случаях их можно заменить кустарниками с менее развитой корневой системой, — пояснили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Так, на улицах района появятся новые липы, клены, декоративные яблони и ели. Возраст деревьев будет составлять от 8 до 12 лет. Они выращены в питомниках России. И деревья, и кустарники будут цвести с весны до поздней осени. Сорта растений обладают стойкостью к морозам и отлично адаптированы к условиям городской среды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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