Запашный сделает прививку «самой безопасной вакциной» от коронавируса

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Эдгард Запашный запланировал вакцинацию от COVID-19 на 21 января. Об этом народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка рассказал «Вечерней Москве».

— Я записался. В четверг, 21 января, буду прививаться. Вакцина — только российская! Я переболел коронавирусом, но антител оказалось в крови не так много. Вот у брата Аскольда их гораздо больше. Моя мама тоже пойдет. Ей 64 года, мы решили, что это необходимо, — пояснил дрессировщик.

По его словам, много известных, талантливых, хороших людей погибло от коронавируса. Недавно умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский, а до этого — тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов, напомнил директор цирка.

Запашный рассказал, как принял решение о вакцинации. Недавно он был на хоккее вместе с одним известным актером. Друг спросил циркового артиста: «Запашный, прививаться идешь?» Дрессировщик тут же согласился пойти и привиться вместе.

— Я читаю и анализирую мировую прессу. Разумеется, иногда, если есть возможность, можно и к европейской медицине прибегнуть. Например, я лечил в Германии травму позвоночника. На протяжении пятнадцати лет я прививаюсь от гриппа. Первые четыре года прививался немецким препаратом, потом перешел на русскую вакцину. Все отлично, — поделился размышлениями собеседник «ВМ».

Укротитель тигров выразил уверенность в том, что российская вакцина «Спутник V» — «не просто достойный препарат, а лучший». К российской вакцине у него «нет вопросов», она безопасна. К западным же препаратам, по мнению Запашного, вопросов остается достаточно.

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