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Создатели «Острых козырьков» объявили о завершении сериала
Кадр из сериала «Острые козырьки» / 2013

Создатели «Острых козырьков» объявили о завершении сериала

Анастасия Колоскова

Кино

Британский сериал «Острые козырьки» завершится после шестого сезона. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на шоураннера Стивена Найта.

— «Острые козырьки» возвращаются с огромным успехом. После вынужденной задержки производства из-за пандемии COVID мы обнаружили, что семья находится в крайней опасности и ставки как никогда высоки, — отметил Найт.

Он намекнул на то, что история будет иметь продолжение «в другой форме».

Предполагается, что на решение о завершении проекта могла повлиять пандемия коронавируса, поскольку в 2019-м Стивен Найт заявлял, что после окончания работы над сценарием шестого сезона сразу приступит к работе над седьмой частью. В Сети пользователи обсуждают возможность появления у проекта спин-оффа или полнометражной версии.

Вышедший в 2013 году сериал «Острые козырьки» стал одним из самых популярных зарубежных проектов общественного вещания. Шестой сезон проекта вошел в список фильмов, больше всего ожидаемых россиянами в 2021 году.

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