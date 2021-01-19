Трех жителей Пензенской области заподозрили в похищении младенца в Подольске

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подмосковные правоохранители задержали троих подозреваемых в похищении младенца. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, 25 декабря 2020 года две женщины, находясь в квартире в Подольске, ввели в заблуждение хозяйку жилья. Злоумышленницы сказали, что ее месячному сыну якобы необходима срочная медицинская помощь. После они похитили ребенка и скрылись в неизвестном направлении на машине, за рулем которой был мужчина, знавший о преступлении.

— В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность к совершенному преступлению троих жителей Пензенской области. 18 января они были доставлены в следственный отдел Подольска для задержания и проведения следственных действий, — рассказали в ведомстве.

Сейчас малыш находится в больнице. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По данному факту подозреваемым предъявлено обвинение по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Расследование уголовного дела продолжается.

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