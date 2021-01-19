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Снежный барс Аннет умерла в Московском зоопарке
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Снежный барс Аннет умерла в Московском зоопарке

Анастасия Волоснова

Город

В Московском зоопарке умерла самка снежного барса Аннет в возрасте 18 лет. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook.

По информации пресс-службы, животное скончалось по естественным причинам во сне. Продолжительность жизни Аннет в полтора раза превысила продолжительность жизни диких барсов, уточнили в зоопарке.

— Хочется вспомнить о хорошем, а в голову приходит лишь: «Я больше ее не увижу, не удивлюсь умению спрятаться на ровном месте, не поражусь обаянию пушистых боков и толстого хвоста». Но хорошего все же было много. Аннет чувствовала себя у нас спокойно, уверенно, — пояснили в пресс-службе.

За свою жизнь Аннет родила шестерых котят. В сообщении отметили, что детеныши барса были отправлены в другие страны для создания собственных семей в Англии, Франции, Финляндии, Литве и Венгрии. Для продолжения рода в российском Центре воспроизводства редких видов был оставлен котенок барса Синько.

— В почтенные годы Аннет не давала спуску киперам, которые точно знали ее вкусы и неукоснительно их соблюдали. К примеру, она никогда не выходила в нерасчищенный вольер. Для Аннет зима всегда должна была приходить по графику, а дорожки — быть ровными и удобными, — рассказали о повадках барса в пресс-службе.

Сотрудники зоопарка выразили надежду на то, что они смогли обеспечить для Аннет безопасную и интересную жизнь в Московском зоопарке, передает агентство городских новостей «Москва».

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