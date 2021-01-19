Собянин сообщил, что в Москве развернуто около 120 пунктов вакцинации от COVID

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

На сегодняшний день в Москве развернуто около 120 пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом во вторник, 19 января.

По его словам, в столице открыто около 100 стационарных пунктов вакцинации и 20 выездных.

Мэр также добавил, что с начала программы первую дозу прививки получили около 200 тысяч москвичей. Почти половину из них составили люди старше 60 лет, передает агентство городских новостей «Москва».

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