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Татьяны смогут посетить «Лосиный остров» по одному билету со спутником 24 января
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Татьяны смогут посетить «Лосиный остров» по одному билету со спутником 24 января

Юлия Ямпольская

Город

Женщины по имени Татьяна смогут посетить экоцентры национального парка «Лосиный остров» в Татьянин день, 24 января, по одному билету со своим спутником. Об этом во вторник, 19 января, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу парка.

Уточняется, что в экоцентрах будет действовать акция «1 = 2» специально для всех Татьян. Пары смогут зайти в парк вдвоем по одному билету.

В пресс-службе добавили, что в экоцентре «Русский быт» в 10:00 стартует экскурсия по вольерному комплексу, посетителей «Дендрария» в это же время ожидает тематическая прогулка «Леса России». Кроме того, гостей экоцентра «Чаепитие в Мытищах» в 12:00 ждет прогулка «Белая тропа».

Чтобы записаться на мероприятие, необходимо заранее позвонить по телефону.

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Лосиный островбилетТатьянин день
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