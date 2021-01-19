Центр Кулакова привлечет 400 москвичей к исследованию о влиянии вакцины от COVID-19

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

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В исследовании Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова о влиянии вакцинации от коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию организма будут участвовать 200 мужчин и 200 женщин. Об этом во вторник, 19 января, сообщила заместитель директора, руководитель департамента организации научной деятельности центра Наталия Долгушина.

По ее словам, специалистам интересно влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивную функцию. На данный момент в центре изучают то, как вакцина «Спутник V» влияет на репродуктивную систему мужчин и женщин, передает агентство городских новостей «Москва».

Долгушина выразила надежду на то, что в скором времени будет набрана группа и появятся результаты.

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