Порядка четырех тысяч жителей старше 60 лет привили от COVID-19 в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около четырех тысяч горожан старше 60 лет привили от коронавирусной инфекции в Московской области. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, прививка от COVID-19 стала возможной для пожилых людей с конца 2020 года после успешных клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что самым пожилым пациентом, который сделал прививку от коронавируса, стал 91-летний житель Московской области. Нежелательных реакций после введения первого компонента вакцины не наблюдалось.

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