Кулинарного блогера Сталика Ханкишиева госпитализировали с COVID-19

Фото: instagram/stalic1962

Телеведущий и кулинарный блогер Сталик Ханкишиев госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Он рассказал, что при съемках соблюдал все необходимые меры предосторожности, а также сократил штат съемочной группы.

— Как только появилась возможность, 26 декабря я пошел и поставил первую прививку. 16 января я должен был получить вторую часть вакцины. Через две недели или максимум через два месяца образовались бы антитела. И вот, пожалуйста! Неделю назад начался насморк, и в горле какая-то проблема. Все текло так, будто я просто простыл, — рассказал в видео на своем YouTube-канале Ханкишиев.

Блогер отметил, что благодаря помощи врачей чувствует себя значительно лучше. Ханкишиев считает, что единственная возможность для человечества одержать победу над коронавирусом — это выработка иммунитета для большинства людей.

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