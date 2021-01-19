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Татьяна Брухунова рассказала об отношении к татуировкам и пластическим операциям
Фото: youtube.com / Первый канал

Татьяна Брухунова рассказала об отношении к татуировкам и пластическим операциям

Никита Абрамов

Звезды

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своем отношении к татуировкам и пластическим операциям.

— Не всегда мне будет 30. А мысль о том, что на морщинистой коже будет скукоженный рисунок, меня смешит и пугает одновременно, — цитирует жену Петросяна StarHit.

Однако к пластическим операциям Брухунова относится более лояльно. По ее словам, она не видит в операциях по изменению внешности ничего плохого, особенно если на фоне недостатка у человека развиваются какие-либо комплексы по поводу своей внешности.

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пластикаЕвгений ПетросянТатьяна Брухунова
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