«Не оправдала ожиданий»: ВОЗ обвинили в провале во время борьбы с пандемией

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Всемирная организация здравоохранения не сумела принять достаточно эффективные меры для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Она действовала медленно и в итоге не оправдала ожиданий, заявили сопредседатели Независимой панели по оценке готовности к пандемии.

Выступая на пресс-конференции в Женеве, эксперты раскритиковали запоздалую реакцию ВОЗ на угрозу пандемии. Когда инфекция только начала охватывать планету, страны — члены организации сильнее всего нуждались в помощи ВОЗ, но она «оказалась без достаточных ресурсов и власти», отметила сопредседатель Независимой панели Элен Джонсон Ширлиф. По ее мнению, ВОЗ не может принуждать к исполнению или расследовать деятельность какого-либо из своих подразделений в государствах. Ее текущие полномочия ограничены лишь запросом доступа и должны быть расширены за счет большего количества ресурсов и возможностей.

— Мы тут говорим только о фактах, мы были озабочены тем, что организация не оправдала возложенные на нее ожидания. Мы отметили в докладе, что концепт принципа предосторожности мог быть применен как минимум с середины января в отношении передачи вируса от человека к человеку. И это не было сделано, — приводит РИА Новости слова второго сопредседателя панели Хелен Кларк.

Она обратила внимание на то, что объявление о ЧС в сфере здравоохранения, которое было сделано спустя месяц после вспышки COVID-19, не привело к активным действиям по предотвращения распространения инфекции. Это в том числе может быть связано с устаревшими методами работы ВОЗ, считает эксперт.

Медлительность проявил и Китай, который сообщил о выявлении 27 случаев заражения в городе Ухань только через неделю. При этом в населенном пункте не был введен карантин, добавила Кларк.

Отметим, что выше пересказан предварительный доклад об оценке готовности стран и ВОЗ к пандемии. Итоговый доклад представят в мае в ходе Всемирной Ассамблеи здравоохранения.

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