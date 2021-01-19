Бесплатные автобусы запустят на время закрытия участка оранжевой ветки

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Новые Черёмушки Карта всех событий

Бесплатные автобусы выйдут на маршрут в период с 23 января по 7 февраля. Об этом во вторник, 19 января, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Напомним, что на это время закроют участок Калужско-Рижской линии от станции «Беляево» до «Новых Черемушек» из-за строительства БКЛ. Поезда будут курсировать от «Новых Черемушек» в сторону центра и от «Беляева» до «Новоясеневской».

Так, в этот период заработают свыше 60 автобусов особо большого класса, по выходным — более 30. Для удобства горожан интервал движения составит порядка минуты. Транспорт будет доступен для пассажиров с 05:30 до 02:00 по маршруту КМ от станции метрополитена «Беляево» до «Новых Черемушек» с остановкой у станции «Калужская».

Кроме того, на этом участке будут запущены короткие рейсы регулярных маршрутов. Так, № 261к — от станции метро «Беляево» до «Юго-Западной»; № 281к — от проезда Карамзина через станцию метрополитена «Теплый Стан» до «Тропарева»; № 784к — от станции метро «Калужская» до «Чертановской».

Москвичей призвали быть внимательнее и планировать свои маршруты заранее.

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