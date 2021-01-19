Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Выпавшая из окна дома в Подмосковье девочка пришла в сознание
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Выпавшая из окна дома в Подмосковье девочка пришла в сознание

Юлия Ямпольская

Происшествия
1-я лесная химкиКарта всех событий

Одна из девочек, которые выпали из окна дома в Химках, пришла в сознание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Ранее стало известно, что две девочки упали из окна многоэтажки в подмосковных Химках. Подростки упали с высоты на козырек подъезда дома, который находится по адресу улица 1-я Лесная. Одна из девочек погибла на месте, вторую доставили в больницу.

На данный момент специалисты выясняют подробности происшествия. В пресс-службе добавили, что с родственниками девочек работают психологи.

Читайте также: Прокуратура Москвы проверит сведения о травмировании ребенка после катания на тюбинге

Химкидевочка выпала из окнасознание
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Все мнения
О проекте