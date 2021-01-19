Выпавшая из окна дома в Подмосковье девочка пришла в сознание

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

1-я лесная химки Карта всех событий

Одна из девочек, которые выпали из окна дома в Химках, пришла в сознание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Ранее стало известно, что две девочки упали из окна многоэтажки в подмосковных Химках. Подростки упали с высоты на козырек подъезда дома, который находится по адресу улица 1-я Лесная. Одна из девочек погибла на месте, вторую доставили в больницу.

На данный момент специалисты выясняют подробности происшествия. В пресс-службе добавили, что с родственниками девочек работают психологи.

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