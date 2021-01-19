Движение на юге Москвы затруднено из-за ДТП с участием грузовых автомобилей

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 5-й Донской проезд Карта всех событий

Движение на юге столицы затруднено из-за столкновения грузовых автомобилей. Об этом во вторник, 19 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел в 5-м Донском проезде. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства происшествия. На месте работают оперативные службы.

Движение затруднено в проектируемом проезде 475, а также на съезде с внешней стороны ТТК в 5-й Донской проезд. Горожан призвали планировать маршруты заранее.

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